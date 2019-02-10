Süper Lig’de önce Yeni Malatya’yı, ardından da Göztepe’yi mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe’de olumlu hava, kısa sürede tekrar bozuldu. Kayserispor deplasmanında ortaya konan kötü futbolun üstüne sakat ve cezalı isimler de eklendi. Zaten sıkıntıda olan teknik direktör Ersun Yanal, salı günü oynanacak Avrupa Ligi’ndeki Zenit ve hafta sonu ligdeki Konyaspor mücadeleleri öncesi iyice strese girdi. Rus ekibini sahasında konuk edecek Sarı- Lacivertliler’de Serdar Aziz, Miha Zajc, Roberto Soldado, Nabil Dirar ve Mehmet Ekici, şartlar ne olursa olsun listede olmadıkları için Kadıköy’de sahada olamayacaklar.

Kayseri maçı öncesi ishal olduğu için kadrodan çıkarılan Martin Skrtel’in durumu belirsizliğini koruyor.

TEDAVİSİNE HEMEN BAŞLANDI

Zenit maçından 4 gün sonra Aykut Kocaman’lı Konyaspor’u taraftarı önünde ağırlayacak Fenerbahçe’de, Kayseri maçında rakibinin ayağına bastığı Ekici’nin bilek bölgesinde ödem oluştuğu öğrenildi. Zaten Zenit karşısında kurallar gereği oynamayacak olan tecrübeli oyuncunun tedavisine hemen başlandı. Kayseri deplasmanında kırmızı kart gören Soldado ve Tolgay Arslan’ın yanı sıra sarı kart görüp cezalı duruma düşen İsla da, Yeşil-Beyazlılar’la oynanacak mücadelede sahne alamayacaklar.