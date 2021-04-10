Fenerbahçe'nin altın değerinde 2 puan bıraktığı Yeni Malatyaspor deplasmanı, bu zamana dek taraftarların sevgilisi olan Luiz Gustavo’yu ‘tartışılan isim’ haline getirdi. Malatya’da İlk 11’de sahaya çıkan ve 77. dakikada yerini Jose Sosa’ya bırakan Brezilyalı ön liberonun performansı, sarı lacivertli camiayı 2’ye böldü. Oyunda kaldığı 77 dakika içinde 76 kez topla buluşan Gustavo, yüzde 95 başarı oranıyla 76 pas yaptı, 2 isabetsiz şut attı, 6 ikili mücadelenin 4’ünü kazandı, 2 kez de top kaptı. Brezilyalı futbolcunun istatistikleri her ne kadar iyi olsa da, onun oyunda olduğu bölümlerde defansın çok geriden kurulduğu, bunun da mevkiler arasındaki mesafelerin açılmasına yol açtığı savunuluyor.

ATIBA'NIN ÇOK GERİSİNDE

Gustavo, bu sezon forma giydiği 29 resmi maçta sadece 1 gol atarken, lider Beşiktaş’ta değişmeli olarak ön libero ve merkez orta saha oyuncusu olarak görev yapan 38 yaşındaki Atiba Hutchinson 32 karşılaşmada 4 gol, 8 asist üretti. Malatya’da Gustavo’nun yerine oyuna giren Sosa, oyunda kaldığı sürede takımı daha çok öne taşıdı ve bu sayede Fenerbahçe daha çok pozisyon üretti. Arjantinli futbolcu, 26 kez topla buluştu, 1 kez top kaptı, 2 kez ikili mücadeleye girip kazandı. (Hürriyet)