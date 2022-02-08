Futbol Fenerbahçe'de Sinan Gümüş'ün sözleşmesi feshedildi

Fenerbahçe'de Sinan Gümüş'ün sözleşmesi feshedildi

Futbol

Fenerbahçe'de Sinan Gümüş'ün sözleşmesi feshedildi

Fenerbahçe, 6 aydır kadro dışı konumda olan Sinan Gümüş'ün sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Sarı Lacivertli ekipteki 1.5 sezonluk macerası sona eren 27 yaşındaki oyuncu, Antalyaspor'a transfer oldu.

08 Şubat 2022, Salı 22:37 Son Güncelleme:
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Sarı Lacivertli ekip, 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini feshetti. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, ''2020-21 sezonunda kulübümüze transfer olan Sinan Gümüş’ün sözleşmesi feshedilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.'' ifadeleri kullanıldı.

Emre Belözoğlu’nun sportif direktör olarak görev yaptığı dönemde Fenerbahçe’ye transfer olan Sinan Gümüş, Sarı Lacivertliler'deki ilk sezonunda 20 maça çıktı ve 3 gol, 1 asistle skora katkı sağladı.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe’nin göndermek istediği ve ardından kadro dışı bıraktığı 27 yaşındaki oyuncu, eski takımı Antalyaspor ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

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