Akhisar deplasmanından 3-0'lık mağlubiyetle dönen ve futbolcularla birlikte en çok eleştirilen isim olan Comolli, Samandıra'da bugünkü idmanı takip ediyor.

"SORUMLU SENSİN" MESAJI

Yöneticilerden kimsenin tesislerde bulunmaması dikkat çekerken, başkan ALi Koç adeta bu görüntüyle Comolli'ye "Sorumlu sensin, gidişatı sen düzelt" mesajı veriyor.

KOEMAN GÖREVİNİN BAŞINDA

Hollandalı teknik adam Erwin Koeman ve yardımcısının yönettiği antrenmanda Akhisar maçında sahada olan futbolcular salonda çalışıyor.

DEPLASMANA EKSİKLERLE GİDİLİYOR

Öte yandan perşembe akşamı Spartak Trnava deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de UEFA kadrosunda bulunmayan Mehmet Ekici, Roberto Soldado ve Berke Özer'in yanında sakatlıkları bulunan Valbuena ile Frey oynamayacak, durumu henüz netleşmeyen Hasan Ali Kaldırım'ın sahada olamsı da zor gözüküyor. Ligde cezası bulunan Jailson ise 11'de başlayacak.

BAŞKAN TAKIMA TEPKİLİ

Başkan Ali Koç'un ise Ersun Yanal ile görüşmelere devam etmek ve pürüzleri gidermek için Trnava deplasmanına gitmesi beklenmiyor. Ali Koç'un futbol takımına da tepkili olduğu için maça gitmeme ihtimali olduğu belirtiliyor.

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