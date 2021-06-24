Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Hellallik istedi
Fenerbahçe'nin son dönemde özellikle 1959 öncesi şampiyonluk açıklamalarıyla en çok göze batan ismi Metin Sipahioğlu yeni yönetimde yer almayacağını açıkladı.
24 Haziran 2021, Perşembe 10:45 Son Güncelleme:
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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Metin Sipahioğlu, yeni dönemde Ali Koç yönetiminde yer almayacağını şu sözlerle açıkladı:
Camiamızdan son ricam, 3 senedir hep birlikte verdiğimiz mücadelede yaptıklarımız ve yapamadıklarımız için haklarını helal etmeleridir. Alnım açık başım dik ayrıldığım bu yolda, eksik ve hatalarımız olduysa affola
Açıklamanın tamamı:
https://twitter.com/metinsipahioglu/status/1407947799212216324
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