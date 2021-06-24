Futbol Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Hellallik istedi

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Hellallik istedi

Futbol

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Hellallik istedi

Fenerbahçe'nin son dönemde özellikle 1959 öncesi şampiyonluk açıklamalarıyla en çok göze batan ismi Metin Sipahioğlu yeni yönetimde yer almayacağını açıkladı.

24 Haziran 2021, Perşembe 10:45 Son Güncelleme:
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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Metin Sipahioğlu, yeni dönemde Ali Koç yönetiminde yer almayacağını şu sözlerle açıkladı:

Camiamızdan son ricam, 3 senedir hep birlikte verdiğimiz mücadelede yaptıklarımız ve yapamadıklarımız için haklarını helal etmeleridir. Alnım açık başım dik ayrıldığım bu yolda, eksik ve hatalarımız olduysa affola

Açıklamanın tamamı:


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