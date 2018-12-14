Korkunç bir sezon geçirerek lig sıralamasının 17. sırasına yerleşen Fenerbahçe'de, Ersun Yanal'ın resmen açıklanmasıyla birlikte taraftarı müthiş bir heyecan sardı. Yanal'ın getirilmesi konusunda özellikle bu sezon yönetime yoğun baskıda bulunan sarı-lacivertli taraftarlar, takımın üzerindeki olumsuz havanın dağılması için bu olayı büyük bir fırsat olarak görüyorlar.

Sosyal medyada örgütlenen Fenerbahçeli futbolseverler, pazartesi günü oynanacak Erzurumspor maçı öncesindeki idmanlardan birinin, taraftara açık bir şekilde yapılması konusunda çağrıda bulunuyorlar. Yönetimin d özgüven kaybı yaşayan futbolculara yeniden moral vermek amacıyla bu düşünceye olumlu yaklaşabileceği ifade ediliyor.

Dün akşam deplasmanda Spartak Trnava ile karşılaşan Fenerbahçe'de, futbolcular bugünü izinli geçirekler. Sarı-lacivertliler, yarın sabah yeni teknik direktörü Ersun Yanal'ın yönetiminde Erzurumspor maçının hazırlıklarına başlayacak

GALATASARAY REKOR KIRMIŞTI

Galatasaray'ın da geçtiğimiz hafta Beşiktaş derbisi öncesindeki idmanı Türk Telekom Stadı'nda taraftara açık bir şekilde gerçekleştirilmiş ve 40 bini aşkın kişinin katılımıyla rekor kırılmıştı.

(Fanatik)