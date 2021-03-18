Okan Buruk

Hem Ali Koç hem de yönetimin büyük bölümü, yeni teknik adamın yabancı ve dünya çapında bir isim olması taraftarı. Ancak sportif direktör Emre Belözoğlu, Başakşehir’i şampiyon yaparak tarih yazan Okan Buruk’un da adaylar arasında olması görüşünde. Buruk’un boşta olması, uyum sorunu bulunmaması, takımın başına geçmesi halinde sezonun geri kalanı için de avantaj olabilir. Şu anda 47 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe’nin gündemindeki tek yerli teknik adam konumunda. Ancak şimdilik Löw ve Dalic ön planda.