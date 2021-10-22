UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. hafta maçında konuk ettiği Belçika ekibi Antwerp ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, grubunda galibiyetle tanışamadı. Fenerbahçe, bu beraberlikle 3 maç sonunda grubunda puanını 2'ye yükseltti. Sarı-lacivertliler, gruptaki dördüncü maçını 4 Kasım'da Belçika'da Royal Antwerp ile oynayacak.

Kadıköy'deki karşılaşmaya ilk 11 başlayan Mesut Özil, ikinci yarıda teknik direktör Vitor Pereira tarafından kenara alındı.

Yıldız futbolcu 66. dakikada yerini Dimitris Pelkas'a bıraktı.

Karşılaşma 2-2 devam ederken saha kenarına ağır adımlarla gelen Mesut Özil'in moralinin bozuk olduğu görüldü.

33 yaşındaki yıldız futbolcu, yedek kulübesinin önüne doğru geldiği bölümde yerde duran su şişelerine tekme attı.

Maçın son düdüğüyle birlikte sarı lacivertli taraftarlar futbolcuları ıslıklayarak tepki gösterdi.



