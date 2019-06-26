Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, yeni sezon planlaması kapsamında Valerie Garnier ile devam etmeme kararı alındığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Fenerbahçe'mizde görev yaptığı süre boyunca ortaya koyduğu tüm emekleri ve takımımızın bu dönemde kazandığı tüm başarılar için kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz. Takımımızın önümüzdeki sezon yapılanması ve yeni koçumuza dair bilgilendirme kulübümüz tarafından ilerleyen günlerde yapılacaktır."

AA