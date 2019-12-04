Fenerbahçe'de Victor Moses'tan kötü haber geldi. İstanbulspor maçında attığı depar sonrası adelesinde ağrı hisseden Moses, 78. dakikada oyundan çıkmıştı.

Yapılan tetkikler sonucu sol adelesinde yırtık tespit edilen Nijeryalı ilk yarıyı kapattı.

Kalan son 4 maçta forma giyemeyecek olan Moses'ın tedavisine başlandı.

Gençlerbirliği, Sivasspor, Beşiktaş derbisi ve Çaykur Rizespor maçlarında oynayamayacak olan Victor Moses'ın kiralık sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

Bonservisi Chelsea'de olan 28 yaşındaki oyuncunun herhangi bir satın alma opsiyonu bulunmuyor.