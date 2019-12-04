Fenerbahçe'de Victor Moses ilk yarıyı kapattı
Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Nijeryalı oyuncu Victor Moses, İstanbulspor karşılaşmasında sol üst adelesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle ilk yarıyı kapattı.
Fenerbahçe'de Victor Moses'tan kötü haber geldi. İstanbulspor maçında attığı depar sonrası adelesinde ağrı hisseden Moses, 78. dakikada oyundan çıkmıştı.
Yapılan tetkikler sonucu sol adelesinde yırtık tespit edilen Nijeryalı ilk yarıyı kapattı.
Kalan son 4 maçta forma giyemeyecek olan Moses'ın tedavisine başlandı.
Gençlerbirliği, Sivasspor, Beşiktaş derbisi ve Çaykur Rizespor maçlarında oynayamayacak olan Victor Moses'ın kiralık sözleşmesi sezon sonu bitiyor.
Bonservisi Chelsea'de olan 28 yaşındaki oyuncunun herhangi bir satın alma opsiyonu bulunmuyor.