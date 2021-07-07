Fenerbahçe'de Vitor Pereira bazı kurallar koydu
Vitor Pereira Fenerbahçe'nin başına geçmesinin ardından kendi kurallarını getirdi. Portekizli hoca takımı istediği seviyeye çekebilmek için bazı kararlar aldı.
07 Temmuz 2021, Çarşamba 14:07 Son Güncelleme:
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İlk olarak kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerine katılım artık zorunlu. Tecrübeli Teknik Adam yemek saatlerinde herkesin aynı anda salonda bulunması şartını ortaya koydu.
Yemek alımı süreci de programa dahil. Pereira dakikası dakikasına tam yemek saatinde oyuncularının toplu olarak yemek almasını istiyor. Futbolcularına tamamı yemeklerini alıp masalarına geçtikten sonra sıra teknik heyete geçiyor.
Yemeklerde olduğu gibi yatış saatlerinde de kurallara uymak zorunlu. Antrenman temposuna göre belirlenen uyku saatleri gönderilen program içerisinde oyunculara tebliğ ediliyor.
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