Futbol Fenerbahçe'de Vitor Pereira neleri yanlış yapıyor? 14 günde her şey alt üst oldu
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Fenerbahçe'de Vitor Pereira neleri yanlış yapıyor? 14 günde her şey alt üst oldu

Futbol

Fenerbahçe bundan 14 gün önce lig lideriydi. Avrupa'da ise 3 maçta 2 beraberlik 1 mağlubiyet alınmıştı ancak önemli olan lig olduğu için taraftar bunu çok önemsememişti. Ancak 14 günde her şey alt üst oldu. Fenerbahçe ligde üst üste 3 maçı kaybedince bir anda liderin 8 puan arkasına düştü ve Vitor Pereira'nın tüm kararları sorgulanmaya başlandı. İşte 7 maddede Pereira'nın hataları...

01 Kasım 2021, Pazartesi 09:26 Son Güncelleme:
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1- Kazanamayız

1- Kazanamayız

Hürriyet'te Pereira'nın yaptığı hatalar 7 ayrı başlıkta toplandı.

"Bu kulüpte UEFA Avrupa Ligi’ni kazanabileceğimizi düşünen varsa ben buna katılmıyorum" sözleriyle, Fenerbahçe’nin büyüklüğünü ve hedeflerini kavrayamadığını gösterdi.

2- Mesut Özil, Rossi kadar bile oynamadı

2- Mesut Özil, Rossi kadar bile oynamadı

Mesut Özil’e, inişli-çıkışlı performans gösteren Diego Rossi kadar bile şans vermedi. Dünya markası bir oyuncuyu sürekli oynatıp parlatmaması en çok eleştirildiği konu.

3- Sosa unutuldu

3- Sosa unutuldu

Kariyerinde Atletico Madrid, Bayern Münih, Milan gibi dev kulüpler bulunan, liderlik özelliklerini Beşiktaş ve Trabzon’da da kanıtlayan Jose Sosa’yı yedek kulübesinde unuttu.

4- Novak'ı parlatamadı

4- Novak'ı parlatamadı

Oynattığı 3-4-3 sisteminde kritik bir yere sahip ‘kanat bek’ görevinde Trabzon’da çok başarılı olan Novak’ı ilk 11’e oturtamadı.

5- Altay Bayındır geriye gitti

5- Altay Bayındır geriye gitti

Başarılı kaleci antrenörü Alman Michael Kraft’ı göndertip, yerine vatandaşı Ricardo Filipe Rodrigues Matos’u getirmesinin ardından Altay Bayındır’da görülen form düşüklüğü.

6- Kulüp doktoru gönderildi

6- Kulüp doktoru gönderildi

Uzun yıllardır kulüp doktoru olan Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu dururken, gene Portekizli doktor Angelo Bastos’u getirdi.

7- Kendi aldırdı ama kullanmadı

7- Kendi aldırdı ama kullanmadı

Transferine onay verdiği Berisha’yı son 3 maçta hiç oynatmayan Pereira, iyi bir kariyeri olan Max Meyer’e şans vermek yerine Portekiz Ligi’nden vatandaşı Crespo’yu aldırdı.

Pereira'nın önünde çok kritik 2 maç var: Kayserispor ve Antwerp deplasmanı. Bu iki maçı da kazanamaması halinde Portekizli hocanın geleceği ciddi ciddi sorgulanmaya başlanacak.

Özellikle ligde zieveye yaklaşması, Pereira'yı kurtaracak tek sonuç.

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