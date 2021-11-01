1- Kazanamayız
Hürriyet'te Pereira'nın yaptığı hatalar 7 ayrı başlıkta toplandı.
"Bu kulüpte UEFA Avrupa Ligi’ni kazanabileceğimizi düşünen varsa ben buna katılmıyorum" sözleriyle, Fenerbahçe’nin büyüklüğünü ve hedeflerini kavrayamadığını gösterdi.
Hürriyet'te Pereira'nın yaptığı hatalar 7 ayrı başlıkta toplandı.
"Bu kulüpte UEFA Avrupa Ligi’ni kazanabileceğimizi düşünen varsa ben buna katılmıyorum" sözleriyle, Fenerbahçe’nin büyüklüğünü ve hedeflerini kavrayamadığını gösterdi.
Mesut Özil’e, inişli-çıkışlı performans gösteren Diego Rossi kadar bile şans vermedi. Dünya markası bir oyuncuyu sürekli oynatıp parlatmaması en çok eleştirildiği konu.
Kariyerinde Atletico Madrid, Bayern Münih, Milan gibi dev kulüpler bulunan, liderlik özelliklerini Beşiktaş ve Trabzon’da da kanıtlayan Jose Sosa’yı yedek kulübesinde unuttu.
Oynattığı 3-4-3 sisteminde kritik bir yere sahip ‘kanat bek’ görevinde Trabzon’da çok başarılı olan Novak’ı ilk 11’e oturtamadı.
Başarılı kaleci antrenörü Alman Michael Kraft’ı göndertip, yerine vatandaşı Ricardo Filipe Rodrigues Matos’u getirmesinin ardından Altay Bayındır’da görülen form düşüklüğü.
Uzun yıllardır kulüp doktoru olan Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu dururken, gene Portekizli doktor Angelo Bastos’u getirdi.
Transferine onay verdiği Berisha’yı son 3 maçta hiç oynatmayan Pereira, iyi bir kariyeri olan Max Meyer’e şans vermek yerine Portekiz Ligi’nden vatandaşı Crespo’yu aldırdı.
Pereira'nın önünde çok kritik 2 maç var: Kayserispor ve Antwerp deplasmanı. Bu iki maçı da kazanamaması halinde Portekizli hocanın geleceği ciddi ciddi sorgulanmaya başlanacak.
Özellikle ligde zieveye yaklaşması, Pereira'yı kurtaracak tek sonuç.