Pereira'nın önünde çok kritik 2 maç var: Kayserispor ve Antwerp deplasmanı. Bu iki maçı da kazanamaması halinde Portekizli hocanın geleceği ciddi ciddi sorgulanmaya başlanacak.

Özellikle ligde zieveye yaklaşması, Pereira'yı kurtaracak tek sonuç.