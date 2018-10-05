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Fenerbahçe'de Volkan, Aatif ve Dirar kadro dışı!

Fenerbahçe'de yapılan resmi açıklamada tecrübeli oyuncular Volkan Demirel, Aatif ve Dirar süresiz kadro dışı bırakıldı

05 Ekim 2018, Cuma 19:48 Son Güncelleme: 05 Ekim 2018, Cuma 20:47
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İşte Fenerbahçe'den yapılan resmi açıklama:

Kulübümüz, sezon başından bugüne kadarki gelişmeler ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmeler sonucunda;

- Futbol A Takımımız teknik heyetinden Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı ile yollarını ayırma kararı almıştır.

- Aynı zamanda, Futbol A Takımımız oyuncularından Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar’ın da süresiz olarak kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir.

Gereken hallerde Kulübümüzün yeniden yapılanma hedefleri doğrultusunda benzer inisiyatif ve tasarrufların sürebileceğini ve lüzum halinde alınan kararlar ile ilgili kamuoyunun gerekli ölçü ve şekilde aydınlatılacağını önemle bildiririz.

(Nabil Dirar, Volkan Demirel, Aatıf Chahechouhe)

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