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Fenerbahçe'de Volkan Ballı görevine döndü

Ersun Yanal’ın yanı sıra daha önce Fenerbahçe’de çalışmış Volkan Ballı da görevine döndü.

16 Aralık 2018, Pazar 09:44
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Fenerbahçe'de Volkan Ballı görevine döndü

Ersun Yanal’ın yanı sıra daha önce Fenerbahçe’de çalışmış bir isim daha görevine döndü.

Sarı- Lacivertliler’in eski idari menajerlerinden Volkan Ballı da, eski pozisyonunda çalışmaya başlayacağı öğrenildi.

Ballı’nın takım içindeki en önemli görevi ise oyuncular arasındaki arkadaşlık bağlarını güçlendirmek, yönetim ve teknik ekip arasında güçlü bağı sağlamlaştırmak olacak.

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