Ali Koç şunları söyledi:

Volkan Demirel, çok iyi bir teknik direktör olmak istiyor. Bu nedenle bizimle görüştü ve ayrılmak istediğini iletti. Ben ona ekstra baskı yaptım ancak çok kararlıydı. Bir gün bu kulübe teknik direktör olacağını büyük bir özgüvenle söyledi. Hatta bir tarih de verdi ama ben bunu burada söylemeyeyim. Oldukça iddialı bir tarih. Benim için çok zor bir veda. Volkan benim evine ailece gittiğim tek futbolcudur. 19 yaşındaydı onunla tanıştığımızda. Deli dolu biriydi. O çılgın zamanlarında evlendiği, baba olduğu olgunluk dönemlerine şahit oldum. Sadece saha içinde değil, saha dışında da önemli biri oldu bu kulüp için. 3 Temmuz'da da dimdik ayakta duran, gözü kara biri oldu.

Volkan Demirel ise şöyle konuştu:

Teşekkür ederim başkanım. Buraya çok futbolcu, çok teknik direktör geldi ve hepsine basın toplantısı düzenlendi. Ancak ilk kez bir futbolcuya, bir çalışana böyle bir veda düzenleniyor. Bana verdiğiniz değeri görüyorum. 20 senedir beraberiz. 20 sene önce buraya geldiğinde ne yapacağını bilmeyen bir delikanlı vardı. Şimdi 40 yaşındayım, hedeflerim var. Doğrularımla devam etmek istiyorum. Ben bu kararı geçen sene sezon bittiğinde vermiştim. Bu benim için bir ayrılık değil ara vermek. İlerleyen zamanlarda tekrar kavuşacağız.

Soru-cevap kısmı





Kariyer planın nedir? Yurt dışına mı gidiyorsun?

3-4 opsiyon var. Buradaki durumu netleştirmem lazım. İsteyenler var, planlar var ama bunları değerlendirmek için zamana ihtiyacım var. Acelem yok, en doğru kararı vermeye çalışacağım.

Ali Koç: Biz kendisine şunu sunduk, bir rotasyon programı. Yurt dışında ilişkilerimizin olduğu kulüplerde birkaç ay çalışabilir isterse.

Hangi teknik direktörlerden etkilendin? Malatyaspor ve Sivasspor maçlarında 'Volkan tepki koyar' denmişti. Orada ne oldu?

Soyunma odası gizli bir yerdir. Futbolculara gereken her şeyi içeri konuşuyoruz. Her şeyi sizlere söyleyemem. Lisans konusunda, A lisansım var, pro lisans kaldı sadece.

Volkan Demirel, Comolli döneminde de bir basın toplantısı yapmıştı. O çok konuşulmuştu. Konu neydi?

Ben o dönem kadro dışı kalmıştım. Ersun hoca gelince takıma döndüm. Normalde sahada basın toplantısı yapacaktık. Çok yağmur yağınca içeride bir yer ayarlanmasını istedim ve alelacele bir yer ayarladık. O yüzden sandalye ve masa biraz garipti. Kesinlikle altında başka bir şey aramayın.

Fenerbahçe'de 20 yıl geçirmek nasıl bir duygu?

Bunu burada anlatmak zor. 40 yaşındayım, ömrümün yarısını burada geçirdim. 20 senedir yataktan her kalkışımda ilk düşündüğüm şey Fenerbahçe oldu. Hatta bu nedenle yanlışlar bile yapmışımdır. Fenerbahçe benim için onur ve gurur meselesi

Beraber çalışıp en unutamadığın hoca kimdi? Unutamadığın anlar var mı?

Ben genelde her çalışmadan bir not alırım. Aldığım notlar çok fazla ve kafamda fikirler oluşturdu. Bunları ne zaman, nerede uygulayacağıma karar vereceğim. 2 senedir Fenerbahçe teknik heyetinde çalışıyorum, çok şeyler kazandırdı bu bana. İsim vermek zor.

En unutamadığım an Sevilla maçı. Hem dibe vurup hem zirveye çıktım tek maçta. Sonra son dakikada kaçan şampiyonluklar da var. Hem sevinç hem üzüntü yaşamışım Fenerbahçe'de. İyi ki de burada yaşamışım. Ben çocukken ilk Fenerbahçe maçlarına geldiğimde ellerim terleyerek gelirdim. Öyle Fenerbahçeli bir aileden geliyorum.

Milli Takım'dan teklif gelirse ne düşünürsün?

O bambaşka bir şey. Tabii ki şu an böyle bir şey yok ancak oradan teklif gelirse cevap bellidir. Fazla söze gerek yok.

Futbolcu Volkan Demirel duygularını çok tutkulu ve yoğun yaşardı. Teknik direktör Volkan Demirel nasıl olacak?

Aslında Volkan hep aynı Volkan. 19 yaşında nasılsam yine öyleyim. Saha içinde olunca daha fazla görüntü veriyorsunuz ama kenarda öyle olmuyor. Görüntüye girmediğiniz için fazla göze batmıyorsunuz. Ama aynı tutkum devam ediyor, gerektiği yerde nasıl davranacağımı bilirim.