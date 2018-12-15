Ersun Yanal'ın göreve dönüşünün ardından kadro dışı bırakılan 4 ismin de affedileceği konuşuluyordu. Ancak Yanal'ın Volkan Demirel konusunda kararsız olduğu belirtiliyor.

Bunun nedeninin isi tecrübeli kalecinin 2014 yılında, "Ersun Yanal dönemi de dahil Aykut Kocaman'ın sistemiyle şampiyon olduk" demesi olduğu öğrenildi.

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