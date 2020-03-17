Futbol Fenerbahçe'de Yalçın Koşukavak sezon sonuna kadar rafa kalktı

Fenerbahçe'de Yalçın Koşukavak sezon sonuna kadar rafa kalktı

Futbol

Fenerbahçe'de Yalçın Koşukavak sezon sonuna kadar rafa kalktı

Fenerbahçe hem takımın başında maçlara çıkabilecek hem de ileride bir teknik direktörle anlaşıldığında onun yardımcılığını yapabilecek isim olarak Yalçın Koşukavak'ı gündemine almıştı. Altay'da çalışan Koşukavak'la ilgili resmi açıklama geldi.

17 Mart 2020, Salı 15:51 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin Yalçın Koşukavak açıklaması şöyle:

"Son birkaç gündür futbol gündeminde yer alan Altay Kulübü teknik direktörü Sayın Yalçın Koşukavak ile anlaştığımıza dair çıkan haberlere ilişkin açıklama yapma gerekliliği doğmuştur.

Altay Kulübü’nün bilgisi dahilinde Sayın Yalçın Koşukavak ile gelecek dönemler için futbol yapılanmamız kapsamında birlikte çalışabilme ihtimalimiz üzerine bazı temaslarımız olmuştur. 

Bu temaslarımız, futbol şubemizin yapılandırılması kapsamında, oluşturmak istediğimiz kültürün geliştirilmesi ve devamlılığının sağlanması, bu doğrultuda bir ortak aklın belirlenmesi, altyapı ile A takım arasındaki ilişkinin daha genişletilmesi, genç futbolcularımızın gelişimi gibi konularda belli bir sistematik çerçeve oluşturulması amacıyla yapılan görüşmelerdir.

Ancak bugün itibariyle gelinen noktada Sayın Yalçın Koşukavak ile yaptığımız görüşmeler sezon sonu yeniden değerlendirilmek üzere sonlandırılmıştır."

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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