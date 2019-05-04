Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu yüzünden kadro kurmakta zorluk çekiyor. Sarı-Lacivertlilerin hocası, özellikle Trabzonspor ile oynanan son karşılaşmada Skrtel ile Sadık Çiftpınar ikilisinin cezalı duruma düşmesi nedeniyle Kasımpaşa deplasmanında stoper bölgesinde yaşanan sıkıntıyı SN (Serdar Aziz-Neustadter) formülü ile aşmayı planlıyor.

İYİLEŞEN MOSES YEDEK SOYUNACAK

Yanal, defansın göbeğinde sakatlığını atlatan Serdar Aziz’in yanında geldiği günden beri şans vermediği Roman Neustadter’e görevlendirecek. Ön liberoda Jailson’un yanında Mehmet Topal’ın durumuna göre Tolgay Arslan’ın oynaması bekleniyor. Kanatlarda Trabzon’a karşı 1 puanı kurtaran Valbuena ile Dirar yer alacak. İyileşen Moses ise yedek soyunacak. Cezası biten Mehmet Ekici, 10 numara pozisyonunda oynayacak. Forvette Soldado şans bulacak.