Sarı-Lacivertliler, sözleşmesi sezon bonunda bitecek olan Slovak savunmacıya 1 yıllık yeni kontrat önermiş ancak taraflar anlaşma sağlayamamıştı.

YÖNETİM KABUL ETMİYOR

Yönetimin 1+1 senelik yeni önerisine karşılık Martin Skrtel’in menaceri Csonto’nun 3 yıllık kontrat talep ettiği öğrenildi. Fenerbahçe cephesi ise 34 yaşındaki savunmacıya bu kadar uzun süreli bir kontrat vermek istemiyor.

SKRTEL SEZON SONUNDA AYRILABİLİR

2 taraf arasında nasıl bir anlaşma yapılacağı merak konusu. Eğer Skrtel sezon sonunda 3 senelik kontratta diretirse, ayrılığın gerçekleşmesi söz konusu olabilir