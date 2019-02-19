Fenerbahçe'de yeni kriz: Skrtel...
Fenerbahçe'de sezon sonu kontratı bitecek olan 34 yaşındaki Slovak savunmacı Martin Skrtel, istediği kontratı yönetime iletti. Yönetimin cevabı ise Fenerbahçe'de yeni bir krizin fitilini ateşleyebilir
Sarı-Lacivertliler, sözleşmesi sezon bonunda bitecek olan Slovak savunmacıya 1 yıllık yeni kontrat önermiş ancak taraflar anlaşma sağlayamamıştı.
YÖNETİM KABUL ETMİYOR
Yönetimin 1+1 senelik yeni önerisine karşılık Martin Skrtel’in menaceri Csonto’nun 3 yıllık kontrat talep ettiği öğrenildi. Fenerbahçe cephesi ise 34 yaşındaki savunmacıya bu kadar uzun süreli bir kontrat vermek istemiyor.
SKRTEL SEZON SONUNDA AYRILABİLİR
2 taraf arasında nasıl bir anlaşma yapılacağı merak konusu. Eğer Skrtel sezon sonunda 3 senelik kontratta diretirse, ayrılığın gerçekleşmesi söz konusu olabilir