Fenerbahçe'de yeni moda 'cigoladalı bazda'
Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut'un 'gurbetçi telaffuzu' ile söylediği bazı kelimeler futbolseverler tarafından sempatik bulunuyor. Son olarak Erol Bulut, doğum günü kutlamalarında çikolatalı pastayı 'cigoladalı bazda' olarak telaffuz edince bu söz adeta dillere pelesenk oldu.
21 Ocak 2021, Perşembe 10:32 Son Güncelleme:
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Erol Bulut’un gurbetçi telaffuzuyla söylediği ‘Cigoladalı bazda’ sözü taraftarlar arasında çok sevildi ve sosyal medyada fenomen oldu.
‘Cigoladalı Bazda’ adıyla sosyal medya hesapları bile açılırken cumartesi günü Türkiye’ye gelen, yeni transfer Attila Szalai’nin doğum günü kutlamasında "Gelsin Cigoladalı bazdalar" esprileri yeniden zirve yaptı.
Almanya doğumlu olan ve yaşamının büyük bir bölümü yurt dışında geçtiği için Türkçe’yi ‘Gurbetçi telaffuzu’ olarak adlandırılan şiveyle kullanan Erol Bulut’un birçok sözü taraftarlar arasında oldukça benimsenmiş durumda.
Hürriyet
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