Bu sezon neredeyse yeni bir kadro oluşturan sarı-lacivertliler, ekibine güveniyor. Fenerbahçe teknik heyetinin raporuna göre hareket edecek olan yönetim, savunma ve golcü takviyesi yapacak, kanat bölgesi için de alternatifler oluşturup, gelecek yıla az maliyetle, hazır olarak başlayacak.

Fenerbahçe, bir yandan şampiyonluk mücadelesi, diğer yandan da gelecek sezonun planlarını yapıyor. Sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç aday olur ve kazanırsa, teknik direktör Emre Belözoğlu ile devam etme ihtimali çok yüksek. Bu sezon başı ve devre arasında yapılan transferlerle kadroyu neredeyse tamamen değiştiren Fenerbahçe, gelecek sezon için küçük dokunuşlar planlıyor. Savunma ve golcü başta olmak üzere birkaç pozisyona kesin olarak transfer yapılacak. Ayrıca kanat bölgesi için de alternatif düşünülüyor.

ÇOK FAZLA OYUNCU ALINMAYACAK

Buradaki en önemli detay, yaz ayı transfer dönemindeki çok fazla oyuncu alınmayacak olması... Mevcut kadro üzerinden 1-2 değişiklikle devam edilmesi planlanıyor. Bu durum sarı-lacivertlilere hem zaman hem de para kazandıracak. Fenerbahçe böylece, yeni sezona da daha oturmuş bir kadro ile başlama fırsatı yakalayacak.

Son iki sezonda bunun sıkıntılarını yaşayan sarı-lacivertliler çok sayıda transfer yapmış ve bir türlü istenen düzeni kuramamış ya da çok geç oturtmuştu. Emre Belözoğlu’nun takımın başına gelmesiyle birlikte artık iskeleti ve sistemi oturdu. Bu nedenle yeni sezonda daha oturmuş bir takımın sezona başlaması planlanıyor.

İskelet kadroyla yola devam etmeyi planlayan Fenerbahçe’nin birçok oyuncusuyla ilgilenen Avrupa kulüpleri bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde; Ozan Tufan, Szalai ve Pelkas için bazı yabancı menajerler devreye girmiş durumda.

TRANSFER TEKLİFLERİ

Kulüp ise şu an için bu isimlerle ilgili bir transfer görüşmesi yapmıyor. Tüm konsantrasyon lig şampiyonluğuna verildiği için bu konular sezon sonu netlik kazanacak. Ancak yönetim, takımın şampiyon olması ve Şampiyonlar Ligi’ne gitmesi halinde bu isimlerin ayrılmasına çok sıcak bakmıyor.



