Hürriyet'ten Süleyman Arat'ın haberine göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni hocanın Almanya veya Portekiz'den geleceğini açıkladı. Emre Belözoğlu ile yola devam etmenin iki taraf için de riskli olduğunu söyleyen Koç, şu açıklamaları yaptı: