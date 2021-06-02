Hürriyet'ten Süleyman Arat'ın haberine göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni hocanın Almanya veya Portekiz'den geleceğini açıkladı. Emre Belözoğlu ile yola devam etmenin iki taraf için de riskli olduğunu söyleyen Koç, şu açıklamaları yaptı:
Futbol Fenerbahçe'de yeni teknik direktör kim olacak? Ali Koç ipucu verdi!
Teknik adamda 3 alternatifimiz var. Biri Emre ile devam etmek, ikincisi yabancı teknik direktör altında Emre’nin olduğu bir yapı, üçüncüsü de yepyeni yabancı bir teknik ekip. Mevcut şartlar, Türk tek ismin Emre olacağını gösteriyor. Bize göre 5-10 yıl içinde Türkiye’nin açık ara en iyi teknik direktörü olacak. Ancak bugün tecrübe çok önemli.
2-3 sene şampiyon olsaydık öyle bir riske girme imkânımız olurdu. Ancak içinde bulunduğumuz durumda bu tercihi yapmanın bizim için çok büyük risk, Emre için de haksızlık olacağını düşünüyoruz. Onu da riske atmamak adına bu tercihi yaparak, Emre ile konuştuk. Düşünmek için zaman istedi. Çok sıcak baktığını söyleyemem ve onu da anlayışla karşılıyorum.
Yeni teknik direktör için arzum yarın gerçekleşmesi ancak tahminim haziran ayının 3. haftasına kadar sürer. Bu sefer nasıl futbol oynatması gerektiğini, nasıl disiplinli olması gerektiğini bilen hocaların CV'lerini çıkarttık. En geç kampa yetişmesi lazım.
Tüm bunlar olduktan sonra cüzdanım yetecek mi? Maaşına yetti, taleplerine yetecek mi? Bizim gibi kulüplerin en büyük hatası; parayla sıkıntı yaşamamış, istediği her oyuncu alınmış hocaların şapkadan tavşan çıkarması mümkün değil. Tercihimiz daha çok Portekiz, Almanya üzerinde.
Hürriyet'teki haberin detayında ise Ali Koç'un bu işareti üzerine gözlerin şu isimlere döndüğü bilgisi verildi: Ralf Rangnick, André Villas-Boas, Jürgen Klinsmann, Marco Silva ve Bruno Labbadia.
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