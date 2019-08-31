Fenerbahçe’de yeni transfer Mevlüt Erdinç ilk idmanına çıktı

Süper Lig’in 3. haftasında yarın Trabzonspor’u ağırlayacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yeni transfer Mevlüt Erdinç’in de takımla çalıştığı belirtildi.

KAMPA GİRDİ

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanda, 3 gruba ayrılan oyuncuların top kapma ve pas çalışmaları yaptığı bildirildi.

Antrenmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandığı kaydedildi.

Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, tesislerinde kampa girdi.



