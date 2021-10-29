Futbol Fenerbahçe'de yeniden Bakambu sesleri!

Fenerbahçe'de yeniden Bakambu sesleri!

Futbol

Fenerbahçe'de yeniden Bakambu sesleri!

Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda listesinde olan Cedric Bakambu için yakın takibi sürüyor. Sarı Lacivertliler, Pereira’nın hâlâ istediği golcü oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Çin’de kulüplerin yaşadığı finansal kriz nedeniyle ligin ikinci yarısı ertelendi.

29 Ekim 2021, Cuma 10:05 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sarı Lacivertliler, yaz Transfer döneminde Çin Ligi’nde Beijing Guoan forması giyen Cedric Bakambu’yla ilgilenmişti. Kongolu oyuncu, yıl sonunda bitecek sözleşmesini feshetmesi halinde Fenerbahçe ile masaya oturacaktı.

Ancak Bakambu, Beijing ile anlaşma sağlayamadı. Buna rağmen yönetim, Pereira’nın hâlâ istediği golcü oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Çin’de kulüplerin yaşadığı finansal kriz nedeniyle ligin ikinci yarısı ertelendi.

Fanatik'in haberine göre sözleşme yenilemeyi düşünmeyen ve 1 Ocak’tan itibaren boşa çıkacak olan Bakambu ile önümüzdeki süreçte yeniden temas kurulabilir.

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ömer Erdoğan için Milli Takım sözleri! Hatayspor Onursal Başkanı açıkladı