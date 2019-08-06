Savunmasındaki zaaf, hazırlık maçlarında bir kez daha gündeme oturan Fenerbahçe, çözüm olarak baktığı Zanka ve Kolarov’un transferini büyük ölçüde bitirdi. Borussia Dortmund’un önerdiği Ömer Toprak ise beklemede tutuluyor.

Hazırlık maçlarında kötü bir performans sergilerken, en önemli sorunu savunmasında yaşayan Fenerbahçe, lig başlamadan stoper transferlerini tamamlamak adına yoğun çalışma yürütüyor. Aleksandar Kolarov’un kendisiyle anlaşan ve bir süredir kulübü Roma ile pazarlık yürüten sarı lacivertliler, bu transferi hemen hemen tamamladı.

33 yaşındaki Sırp yıldızın transferinin bu hafta açıklanması beklenirken, transferin uzamasının en önemli nedeninin, maliyeti düşürme çalışmaları olduğu öğrenildi.

HAREKETLİ GÜNLER

Fenerbahçe, Huddersfield forması giyen Danimarkalı stoper Zanka için de önemli mesafe aldı. İngiliz ekiplerinin de ilgi gösterdiği Zanka’ya, takımının yeni sezon listesinde forma numarası verilmezken oyuncunun ayrılığının kesinleştiği belirtiliyor. Fenerbahçe’nin son günlerdeki yoğun temaslarının sonuç verdiği ve başarılı futbolcunun da kısa sürede İstanbul’a getirileceği ifade edildi. Öte yandan, Borussia Dortmund’un, yeni sezonda kadrosunda düşünmediği stoper Ömer Toprak’ı Fenerbahçe’ye önerdiği ve başarılı oyuncunun diğer transferlerin durumuna göre gündeme alınabileceği öğrenildi.

ZANKA ADINI FİLMDEN ALDI

Tam adı Mathias Jattah-Njie Jorgensen olan 1990 dogumlu 1.91’lik savunmacı Zanka, eski takımı Copenhagen FCN’in kaptanlığını yaptı. Danimarka Genç Milli Takımı’nda da oynayan siyahi oyuncu, Zanka ismini, bir komedi filminden aldı. Güçlü fiziği ve hava toplarındaki hakimiyetiyle bilinen Zanka’nın tek olumsuz yanı olarak biraz ağır olması gösterilirken, bu açığını pozisyon bilgisiyle kapatabildiği belirtiliyor. (Hürriyet)



