Fenerbahçe'den 3 futbolcu için açıklama

Fenerbahçe, 3 futbolcusu Roman Neustadter, Martin Skrtel ve Yassine Benzia ile ilgili açıklamada bulundu

11 Aralık 2018, Salı 20:37
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Fenerbahçe'den 3 futbolcu için açıklama

Fenerbahçe kulübü, Roman Neustadter, Martin Skrtel ve Yassine Benzia ile ilgili çıkan haberler sonrası resmi sitesinden açıklamada bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Bugün basında yer alan, futbolcularımız Roman Neustadter, Martin Skrtel ve Yassine Benzia’nın takımdan ayrılmak üzere menajerlerini İstanbul’a çağırdığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyunun bu tip manipülatif haberlere itibar etmemesini rica ederiz"


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