Fenerbahçe'den 3 futbolcu için açıklama
Fenerbahçe, 3 futbolcusu Roman Neustadter, Martin Skrtel ve Yassine Benzia ile ilgili açıklamada bulundu
Fenerbahçe kulübü, Roman Neustadter, Martin Skrtel ve Yassine Benzia ile ilgili çıkan haberler sonrası resmi sitesinden açıklamada bulundu.
İŞTE O AÇIKLAMA
"Bugün basında yer alan, futbolcularımız Roman Neustadter, Martin Skrtel ve Yassine Benzia’nın takımdan ayrılmak üzere menajerlerini İstanbul’a çağırdığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.
Kamuoyunun bu tip manipülatif haberlere itibar etmemesini rica ederiz"