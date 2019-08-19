Fenerbahçe'den bol gollü başlangıç
Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk maçında Gazişehir Gaziantep'i 5-0'lık skorla geçti
Fenerbahçe Süper Lig'in ilk haftasında evinde ağırladığı Gazişehir Gaziantep'i 5-0'lık skorla mağlup etti.
Fenerbahçe: 5 Gazişehir Gaziantep: 0
88.dk: GOL! Ferdi Kadıoğlu ile Fenerbahçe skoru 5-0 yaptı.
Fenerbahçe: 4 Gazişehir Gaziantep: 0
76.dk: GOL! Dirar ile Fenerbahçe farkı 4 yaptı
İlk yarı sona erdi
Fenerbahçe: 3 Gazişehir Gaziantep: 0
24.dk: GOL! Emre Belözoğlu'nun penaltıdan bulduğu gol ile farkı 3'e çıkarıyor!
Fenerbahçe: 2 Gazişehir Gaziantep: 0
17.dk: GOL! Vedat Muric ile Fenerbahçe farkı 2'ye çıkarıyor.
Fenerbahçe: 1 Gazişehir Gaziantep: 0
6.dk: GOL! Moses'ın vuruşu ile Fenerbahçe 1-0 öne geçti.
5.dk: Fenerbahçe bu dakikalarda penaltı kazandı
1.dk: Maç başladı. İki takıma da başarılar.
Karşılaşmanın ilk 11'leri:
Fenerbahçe'nin Gazişehir Gaziantep 11'i: Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Ozan, Emre, Moses, Rodrigues, Kruse, Muriqi
Gazişehir Gaziantep'in Fenerbahçe 11'i: Günay, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Jefferson, Tetteh, Chibsah, Olkowkski, Morais, Kayode, Pawlowski