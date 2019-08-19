Fenerbahçe'den bol gollü başlangıç

Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk maçında Gazişehir Gaziantep'i 5-0'lık skorla geçti

19 Ağustos 2019, Pazartesi 19:17 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'den bol gollü başlangıç

Fenerbahçe Süper Lig'in ilk haftasında evinde ağırladığı Gazişehir Gaziantep'i 5-0'lık skorla mağlup etti.

Fenerbahçe: 5 Gazişehir Gaziantep: 0

88.dk: GOL! Ferdi Kadıoğlu ile Fenerbahçe skoru 5-0 yaptı.

Fenerbahçe: 4 Gazişehir Gaziantep: 0

76.dk: GOL! Dirar ile Fenerbahçe farkı 4 yaptı

İlk yarı sona erdi

Fenerbahçe: 3 Gazişehir Gaziantep: 0

24.dk: GOL! Emre Belözoğlu'nun penaltıdan bulduğu gol ile farkı 3'e çıkarıyor!

Fenerbahçe: 2 Gazişehir Gaziantep: 0

17.dk: GOL! Vedat Muric ile Fenerbahçe farkı 2'ye çıkarıyor.

Fenerbahçe: 1 Gazişehir Gaziantep: 0

6.dk: GOL! Moses'ın vuruşu ile Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

5.dk: Fenerbahçe bu dakikalarda penaltı kazandı

1.dk: Maç başladı. İki takıma da başarılar.

Karşılaşmanın ilk 11'leri:

Fenerbahçe'nin Gazişehir Gaziantep 11'i: Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Ozan, Emre, Moses, Rodrigues, Kruse, Muriqi

Gazişehir Gaziantep'in Fenerbahçe 11'i: Günay, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Jefferson, Tetteh, Chibsah, Olkowkski, Morais, Kayode, Pawlowski


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