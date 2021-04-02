Fenerbahçe’de transfer operasyonu… Süper Lig’de 31 haftayı geride bırakan Fenerbahçe, 59 puanla 3. sırada yer alıyor. Teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayıran Kanarya’da bu ayrılığın takıma nasıl etki edeceği merak konusu.

Bulut'un ardından göreve teknik sorumlu olarak gelen Emre Belözoğlu'nun milli arada futbolcularıyla yakından ilgilendiği öğrenildi.

Bir yandan da gelecek sezonun planlamasını düşünen Emre Belözoğlu, listesinin ilk sırasına bir kanat oyuncusu dahil etti.

Bu sezon Valencia, Sinan Gümüş, Ferdi, Perotti ve takıma devre arasında katılan Osayi'den istediği verimi alamayan Fenerbahçe'de mutlak hedef her iki kanatta da oynayan futbolcuya döndü.

HAUGE BOMBASI

Bu isim ise Peter Hauge oldu. 21 yaşındaki Jens Peter Hauge İtalya'nın Milan takımında forma giyiyor. Genç yıldız bu sezon 27 karşılaşmada görev alırken 7 gol, 3 asist üretti. Her iki kanatta da görev alan Hauge sezon başında Bodo Glimt takımından 5 milyon euro bedelle transfer edilmişti.

Fenerbahçe’nin Norveçli futbolcu için İtalyan ekibine kiralık olarak teklifte bulunacağı iddia ediliyor. (A Spor)