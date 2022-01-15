İsmail Kartal’ın yönetime sunduğu raporda forvete takviye yapılması, öncelikli istekleri arasında yer alıyordu. Zaten Fenerbahçe de bir süredir bu bölgeye transfer yapmak için çalışmalarını sürdürüyordu. 1 numaralı hedef Vedat Muriç’ti ancak West Bromwich’in devreye girmesi sonrası Sarı-Lacivertliler bir başka eski gözdesini yeniden radarına aldı: Aaron Boupendza... Şu anda Gabon Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele eden golcü oyuncu, sezon başında transfer olduğu Al-Arabi’de aradığını bulamadı.

SATMAYA HAZIRLAR!

Boupendza, Türkiye’ye dönmeye ve geçen sezon ara transfer döneminde kapısından döndüğü Fenerbahçe’ye gelmeye sıcak bakıyor. 25 yaşındaki forveti kiralamak için Sarı-Lacivertliler harekete geçti. Al-Arabi, sezon başında Boupendza için 4 milyon 250 bin Euro ödemişti. Katar ekibi buna yakın bir rakama oyuncusunu satmaya hazır.

ÇUBUKLUYU GİYECEK

Ancak Fenerbahçe, ilk etapta kiralayıp, sezon sonunda, anlaşılacak yeni teknik adamın talebine göre bonservisini almayı planlıyor. Al-Arabi bunu kabul ederse, geçen sezonun Süper Lig gol karlı olan yıldız futbolcu ikinci yarıda çubuklu formayı giyecek.