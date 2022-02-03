Futbol Fenerbahçe'den Eren Elmalı atağı! Transfer görüşmeleri başladı

Fenerbahçe'den Eren Elmalı atağı! Transfer görüşmeleri başladı

Futbol

Fenerbahçe'den Eren Elmalı atağı! Transfer görüşmeleri başladı

Filip Novak'ın sakatlığının ardından sol bek mevkisi için transfer arayışlarına devam eden Fenerbahçe aradığı ismi Süper Lig'de buldu. Sarı-lacivertliler, Eren Elmalı için transfer görüşmelerine başladı.

03 Şubat 2022, Perşembe 01:18 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Filip Novak'ın sakatlığı sonrasında sol bek mevkisinde alternatif kalmayınca transfer için girişimler hız kazandı. Sarı-lacivertliler, Konan transferinde imza parasına takılınca yeni rota belirledi.

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe Kulübü, Eren Elmalı'yı transfer etmek için Kasımpaşa ile görüşmelere başladı.

Kasımpaşa formasıyla bu sezon 23 maçta süre alan Eren Elmalı takım arkadaşlarına 2 asist yaptı. Kasımpaşa Kulübü ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Eren Elmalı'nın güncel piyasa değeri 900 bin euro olarak gösteriliyor.

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