Futbol Fenerbahçe’den Ferdi Kadıoğlu açıklaması

Fenerbahçe’den Ferdi Kadıoğlu açıklaması

Futbol

Fenerbahçe’den Ferdi Kadıoğlu açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Ferdi Kadıoğlu’nun çekilen MR görüntülemesinde; sağ rektus femoris kası ve tendonunda kanama ve 2’nci derece zorlanma bulguları saptandığını açıkladı.

26 Şubat 2022, Cumartesi 19:12 Son Güncelleme:
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Sarı-laciverti kulüpten yapılan açıklamada, "Slavia Prag maçında aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu’nun, yapılan MR görüntülemesinde; sağ rektus femoris kası ve tendonunda kanama ve 2. derece zorlanma bulguları saptanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

DHA

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