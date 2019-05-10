Sezon başında Galatasaray ile olan sözleşmesini fesheden Tolga Ciğerci, Fenerbahçe’nin yolunu tutmuştu. Ancak gurbetçi oyuncu sakatlığı nedeniyle tek bir resmi maçta bile Sarı-Lacivertli formayı giyemedi.

Sakatlığını tamamen atlatan 27 yaşındaki futbolcu, hafta başında takımla çalışmalara katılırken, yavaş yavaş da ritmini yakalamaya başladı.

OPSİYON KULLANILACAK

Oldukça istekli olan tecrübeli oyuncu, dünkü idmanda attığı goller ve yaptığı asistlerle dikkat çekti. Performansıyla ‘hazırım’ mesajı yollayan Tolga’nın 1 yıllık opsiyonunun kullanılması bekleniyor.