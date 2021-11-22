Futbol Fenerbahçe'den Galatasaray'a Squid Game yanıtı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Squid Game yanıtı

Futbol

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Squid Game yanıtı

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe, son bölümünde 10 kişi mücadele ettiği derbiden 2-1 galip ayrıldı.

22 Kasım 2021, Pazartesi 00:33 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, bu sonuçla puanını 23'e çıkardı. Galatasaray ise 21 puanda kaldı. Maç öncesi Galatasaray taraftarının Squid Game temalı koegrafisine Fenerbahçe'den yanıt geldi.

Sarı lacivertliler Twitter'dan, "1905 numaralı oyuncu elendi. Oyun bitti." ifadelerini paylaştı.

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü, resmi Twitter hesabının kapak fotoğrafını da Squid Game dizisinden bir görselle süsledi.

Fenerbahçe'nin koreografiye sosyal medya üzerinden verdiği cevap çok konuşuldu.

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