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Fenerbahçe'den Galatasaraylıları çıldırtan paylaşım

Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabından Galatasaray - Benfica maçı sonrasında yaptığı paylaşım dikkat çekti ve sosyal medyada Sarı-Kırmızılı taraftarları kızdırdı

15 Şubat 2019, Cuma 07:26
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Fenerbahçe'den Galatasaraylıları çıldırtan paylaşım

Galatasaray'dan ayrılıp Fenerbahçe'ye giden Serdar Aziz'in başta, arkasında takım arkadaşlarının bulunduğu fotoğrafı paylaşan Sarı-Lacivertli kulüp, bu görselle "İyi geceler" mesajı gönderdi. 

Mesaj, Galatasaray'ın Benfica karşısında aldığı 2-1'lik yenilgi sonrasında bir gönderme olarak algılandı.

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