Fenerbahçe'den Galatasaraylıları çıldırtan paylaşım
Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabından Galatasaray - Benfica maçı sonrasında yaptığı paylaşım dikkat çekti ve sosyal medyada Sarı-Kırmızılı taraftarları kızdırdı
Galatasaray'dan ayrılıp Fenerbahçe'ye giden Serdar Aziz'in başta, arkasında takım arkadaşlarının bulunduğu fotoğrafı paylaşan Sarı-Lacivertli kulüp, bu görselle "İyi geceler" mesajı gönderdi.
Mesaj, Galatasaray'ın Benfica karşısında aldığı 2-1'lik yenilgi sonrasında bir gönderme olarak algılandı.