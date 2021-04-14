Futbol Fenerbahçe'den Gökhan Gönül açıklaması

Fenerbahçe'den Gökhan Gönül açıklaması

Futbol

Fenerbahçe'den Gökhan Gönül açıklaması

Fenerbahçe, Gökhan Gönül'ün arka adale üst yapışma yerinde 2. derece kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

14 Nisan 2021, Çarşamba 23:27 Son Güncelleme:
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Fenerbahçeli futbolcu Gökhan Gönül'ün üst adalesinde ikinci derecede yırtık tespit edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Gökhan Gönül'ün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR sonucunda arka adalesinde ikinci derecede kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi.

Tecrübeli futbolcunun tedavisine başlandığı aktarıldı.

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