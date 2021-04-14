Fenerbahçe'den Gökhan Gönül açıklaması
Fenerbahçe, Gökhan Gönül'ün arka adale üst yapışma yerinde 2. derece kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.
14 Nisan 2021, Çarşamba 23:27 Son Güncelleme:
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Fenerbahçeli futbolcu Gökhan Gönül'ün üst adalesinde ikinci derecede yırtık tespit edildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Gökhan Gönül'ün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR sonucunda arka adalesinde ikinci derecede kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi.
Tecrübeli futbolcunun tedavisine başlandığı aktarıldı.