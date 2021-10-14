Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu şekilde;

"Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçemiz, hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesislerimizde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Saat 11.00’da gerçekleştirilen antrenman ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarının yapıldığı idman çift kale maçla devam etti. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

İrfan Can Kahveci kademeli olarak takımla çalışmalara başladı."



