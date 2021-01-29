Futbol Fenerbahçe’den İrfan Can Kahveci hamlesi

Fenerbahçe’den İrfan Can Kahveci hamlesi

Futbol

Fenerbahçe’den İrfan Can Kahveci hamlesi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Medipol Başakşehirli futbolcu İrfan Can Kahveci’nin transferini görüşmek için turuncu-lacivertli kulübün başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir araya geldi.

29 Ocak 2021, Cuma 19:44 Son Güncelleme:
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Göksel Gümüşdağ’ın Başakşehir Fatih Terim Stadı’ndaki ofisinde gerçekleştirilen görüşmede, Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu da yer alıyor. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri de geçen hafta İrfan Can Kahveci’nin transferi için Gümüşdağ ile görüşmüştü.

AA

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