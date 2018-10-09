Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.06.2018 tarihli aldığı karar ile Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) %250 nominal 70.700.000 TL artırılarak 98.980.000 TL çıkarılmasına ve 1 TL nominal değerli 1 payın 5 TL primli fiyatla kullandırılmasına ilişkin olarak ekte yer alan izahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 04.10.2018 tarihi itibariyle onaylanmış ve 2018/43 sayılı haftalık bülteni ile duyurulmuştur. İzahnamenin 33 numaralı EKLER kısmında yer alan Ek 1-2-3-5-6-7-8-9-10 nolu bilgilendirmeler şirket web sitemizde ve KAP Şirket sayfasında yer almaktadır. Yatırımcılarımızın bilgilerinize arz olunur."