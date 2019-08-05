Sarı lacivertliler, İtalyan kulübüyle 1 yıl sözleşmesi kalan 33 yaşındaki futbolcuya 3 yıllık anlaşma teklif etti.

1-2 GÜNE İMZA TAMAM!

Yılda 2.5 milyon Euro garanti para alacak olan Kolarov’un 1-2 gün içinde imza atması bekleniyor.

ZANKA DA GELİYOR

F.Bahçe, diğer taraftan Huddersfield’ın Danimarkalı stoperi Zanka’yı da 3 milyon Euro bonservis ve yılda net 2 milyon Euro ücret karşılığında renklerine bağlamak üzere. (Hürriyet)