Fenerbahçe'den kritik galibiyet! Evinde HJK Helsinki'yi 1-0 yendi
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi 1-0 yendi.
19 Ağustos 2021, Perşembe 23:46 Son Güncelleme:
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19. dakikada Gustavo'nun uzaktan şutunda top kaleci Tannander'de kaldı. 22. dakikada Saksela'nın rakip yarı sahanın ortalarından sol taraftan kullandığı duran topta karambolde altıpas önünde topu önünde bulan Jair'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
28. dakikada Sosa'nın ortasında arka direkte topun gelişine Mesut'un şutunda top yandan dışarı çıktı.
31. dakikada Zajc'ın sol ayağıyla ceza sahası sol çaprazdan şutunda top kalecide kaldı.
İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.
AA