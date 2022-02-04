San-Lacivertliler, İsmail Kartal'ın çok istediği sol bek transferini bir turlu noktalayamadı. Ghislain Konan ve takımı Reims ile her konuda anlaşma sağlanmıştı. Fildişili oyuncu imza için istanbul'a beklenirken, menajeri Vlado Bozinoski'nin imza parası talep etmesi ve bu konuda geri adım atmaması nedeniyle Fenerbahçe transferi rafa kaldırdı.
Yönetim, alternatif isimler için çalışmaları sürdürürken Sarı-Lacivertlilere menajerler aracılığılıyla Layvin Kurzawa önerildi. 29 yaşındaki yıldız bu sezon PSG'de sadece bir kez lig maçında kadroda yer aldı.
Fransız devinin kadroda düşünmediği Kurzawa, Avrupa'da transfer döneminin kapanmasıyla birlikte takımda kaldı. Fenerbahçe'ye, başarılı oyuncunun kiralık olarak transfer edebileceği mesajı gönderildi. Layvin Kurzawa'nın yarım sezonluk brüt maaşı 2,7 milyon Euro. PSG, oyuncuyu kiralasa bile bu ücretin bir bölümünü karşılayabilir. Bu anlamda, Kurzawa hamlesi ekonomik açıdan Fenerbahçe'yi çok zorlamayacak bir transfer olabilir.
Yönetimin çekincesi, Kurzawa'nın bu sezon forma giymemiş olması. Yıldız futbolcu sezon başından beri takımla çalışmasına rağmen maç eksiği bulunuyor. Fransız sol bek, oyuncu özellikleri ve kalitesi bakımından Fenerbahçe için ideal gözüküyor. Kurzawa'nın son durumuyla ilgili araştırma yapılacağı öğrenildi. Eğer İsmail Kartal, 29 yaşındaki oyuncunun kısa sürede hazır hale geleceğine inanırsa, bu transfer gerçekleşebilir.
25 MİLYON EUROYA GELDİ
Monaco altyapısında yetişen ve burada dikkatleri üzerine çeken Layvin Kurzawa, 2015-2016 sezonunda Paris Saint Germain'e transfer oldu. Fransız devi bu transfer için Monaco'ya 25 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Tecrübeli futbolcu, Paris Saint Germain kariyerinde 153 maçta şans buldu.
SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTİYOR
Layvin Kurzawa, şu ana kadar 13 kez Fransa Milli Takımı'ndan davet aldı. Tecrübeli sol bekin Paris Saint Germain ile olan sözleşmesi 2024'te sona erecek. Fransız oyuncunun güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.