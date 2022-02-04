25 MİLYON EUROYA GELDİ

Monaco altyapısında yetişen ve burada dikkatleri üzerine çeken Layvin Kurzawa, 2015-2016 sezonunda Paris Saint Germain'e transfer oldu. Fransız devi bu transfer için Monaco'ya 25 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Tecrübeli futbolcu, Paris Saint Germain kariyerinde 153 maçta şans buldu.

SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTİYOR

Layvin Kurzawa, şu ana kadar 13 kez Fransa Milli Takımı'ndan davet aldı. Tecrübeli sol bekin Paris Saint Germain ile olan sözleşmesi 2024'te sona erecek. Fransız oyuncunun güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.