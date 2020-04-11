Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sol bek arayışları devam ediyor. Sarı-lacivertli ekibin listesinde 1 numarada yer alan isim ise Kwadwo Asamoah. Ganalı yıldızın menajeri, Fenerbahçe iddialarını yalanlamazken, "Bunları konuşmak için henüz erken" yorumunda bulundu.

Tüm dünyayı saran corona virüsü sebebiyle birçok lig ertelendi ancak kulüpler hazırlıklarını sürdürüyor.

Transfer temaslarına devam eden Fenerbahçe ise, deneyimli yıldız Kwadwo Asamoah için girişimlerini sürdürüyor. Gana basınına yansıyan haberlerde, 31 yaşındaki sol bekin sarı-lacivertli takımla anlaştığı ifade edildi.

Fotomaç'ta yer alan habere göre, Kwadwo Asamoah'ın menajeri, Fenerbahçe ile anlaştıkları haberleriyle ilgili olarak renk vermeyerek, "Bunları konuşmak için şu an erken" dedi. Menajerin iddiaları yalanlamaması ise dikkat çekti.

Sol beke takviye yapacak olan sarı-lacivertli takımın, ocak ayında da talip olduğu Ganalı için corona virüsü sürecinin ardından resmen harekete geçeceği belirtiliyor. İnter'in, gözden çıkardığı 31 yaşındaki Asamoah'ın ayrılmasına izin vereceği aktarıldı.