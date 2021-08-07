Fenerbahçe’den Min-Jae Kim açıklaması

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, BJ Guoan Kulübü´nde forma giyen Koreli futbolcu Min-Jae Kim ile transfer görüşmelerine başlamıştır. 1996 doğumlu defans oyuncusu, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere 8 Ağustos Pazar günü (yarın) İstanbul´a gelecektir" ifadeleri kullanıldı.

DHA