Fransız basınındaki iddialara göre Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira da bu isme sıcak bakıyor. Hücumun her bölgesinde görev yapabilen oyuncu için Portekizli teknik adam onay verdi. Fenerbahçe 'de Sinan Gümüş'ün yeni sezon öncesi başka bir takıma gönderilmesi bekleniyordu. Ancak Vitor Pereira'nın yeni sistemi Sinan'a yaradı. 26 yaşındaki oyuncu hazırlık maçlarında başarılı bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, 4 ismi kadro dışı bıraktı. Portekizli çalıştırıcı gelecek sezon kadroda düşünmediği Mame Thiam, Kemal Ademi, Oğuz Kaan Güçtekin ve Sadık Çiftpınar'ın takımdan ayrı çalışması yönünde karar verdi.

THIAM'A SÜPER LİG'DEN 3 TALİP

Sarı-lacivertlilere Kasımpaşa'dan bedelsiz olarak transfer edilen Mame Thiam, Fenerbahçe'de beklentilerin altında kaldı. Thiam'a Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un yanı sıra Medipol Başakşehir ve Giresunspor'un ilgi gösterdiği iddia ediliyor.

Fenerbahçe’de yeni sezon öncesinde tüm gözler Mesut Özil’e çevrildi. Sezon başı hazırlıklarının ilk gününden itibaren disiplini, liderliği, takıma uyumu ve arkadaşlarına yardımlarıyla öne çıkan Özil, teknik direktör Vitor Pereira ile de başarılı bir iletişim yakaladı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde saat 09.30'daki antrenman ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmaları ve çift kale maçla devam antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Öte yandan Serdar Aziz, takımdan ayrı olarak özel program dahilinde çalışmalarına devam etti.

İtalyan Nicolo Schira'nın haberine göre Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'nın golcüsü Dario Benedetto, bu yaz takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Oyuncunun bu durumu sonrasında devreye giren ekipler ise Türkiye'den Fenerbahçe ve Brezilya'dan Sao Paulo oldu.

LIGUE 1'DE FORMA GİYİYOR

31 yaşındaki Arjantinli golcü, 2019'da 14 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Boca Juniors'tan Marsilya'ya transfer olmuştu. İlk sezonu olan 2019-20'de Ligue 1'de çıktığı 26 maçta 11 gol atarken geçtiğimiz sezon ise 32 lig maçında 5 gol, 3 asistlik skor katkısı yapabilmişti.

TAKIMDAN AYRILMAYA SICAK BAKIYOR

Hazırlık döneminde attığı 3 golle Marsilya'nın dikkat çeken isimlerinden biri konumunda olsa da Benedetto'nun takımdan ayrılmaya hazırlandığı ifade ediliyor.

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe'de bir süredir Mbaye Niang ismi gündemde. Fransız basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Celtic, Venezia ve Shanghai SIPG ile birlikte yıldız futbolcunun en ciddi talibi konumunda. İtalyan ekibi Venezia’nın Niang için kulübü Rennes’e 3.5 milyon Euro satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu belirtildi. Sarı-Lacivertliler’in de 26 yaşındaki hücum oyuncusu için benzer bir teklif sunduğu kaydedildi.

Rennes, 2019-2020 sezonunun başında Niang için 15 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Ancak yıldız futbolcu burada bekleneni veremedi ve geçen sezonun devre arasında Suudi ekibi Al- Ahli’ye kiralandı. Hücum hattının her bölgesinde görev yapabilen Niang’ı Vitor Pereira’nın çok istediği kaydedildi.



