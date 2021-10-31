Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması
Fenerbahçe, Konyaspor maçında sakatlanan oyuncularıyla ilgili son durumu bildirdi. Altay Bayındır'ın ameliyat olacağı açıklandı. A Spor'daki habere göre Altay'ın dönmesi 2 ayı bulacak.
31 Ekim 2021, Pazar 12:54 Son Güncelleme:
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İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklamalar:
"Altay Bayındır’ın omzunda kırık tespit edilmemiş olmasına rağmen Acromioclavikuler seperasyon gözlemlenmiştir. Oyuncumuzun operasyon geçirmesine karar verilmiş ve tedavisine başlanmıştır.
Enner Valencia’nın sol ayak bileğinde bağ yaralanması tespiti yapılmış, konservatif tedavi uygulanması uygun görülmüştür.
Luiz Gustavo’nun sol biceps grade 1-2 arası yaralanma teşhis edilip tedavisine başlanmıştır."
https://twitter.com/Fenerbahce/status/1454745166938624000