Fenerbahçe'den Samatta açıklaması
Fenerbahçe'nin Tanzanyalı golcüsü Samatta'nın sol diz iç yan bağında esneme, eklem kapsülünde zorlanma tespit edildi. Kulüpten yapılan açıklamada Samatta'nın tedavisine başlandığı bildirildi.
25 Kasım 2020, Çarşamba 21:17 Son Güncelleme:
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dünkü maçta ayağına darbe alan Mbwana Samatta'nın çekilen MR'ında sol diz iç yan bağında esneme, eklem kapsülünde zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.
AA
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