Futbol Fenerbahçe'den Serdar Dursun açıklaması

Fenerbahçe'den Serdar Dursun açıklaması

Futbol

Fenerbahçe'den Serdar Dursun açıklaması

Fenerbahçe, GZT Giresunspor maçında yüzüne darbe alan Serdar Dursun’un zygoma kemiğinde (gözün dış duvarını oluşturan kemik) deplase kırık olduğunu açıkladı.

13 Şubat 2022, Pazar 00:26 Son Güncelleme:
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Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Serdar Dursun´un, GZT Giresunspor maçında yüzüne aldığı darbe sonrası yapılan görüntülemesinde zygoma kemiğinde (gözün dış duvarını oluşturan kemik) deplase kırık oluştuğu tespit edilmiştir" denildi.

Fenerbahçe, milli oyuncunun detaylı tetkiklerinin devam ettiğini ve operasyon geçirmesinin planlandığını belirtti.

DHA

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