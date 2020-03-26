Fenerbahçe, corona virüs testi pozitif çıkan ve tedavisine başlanan sporcusu boksör Serhat Güler ile ilgili açıklama yaptı. Sarı-lacivertliler, ikinci kez corona virüs testine sokulan milli boksörün test sonucunun negatif çıktığını belirterek, hastaneden de taburcu olduğunu açıkladı. Fenerbahçe resmi internet sitesinden konuyla ilgili ise, "Milli Boksörümüz, Kulübümüz sporcusu Serhat Güler’in sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmak isteriz.

Tokyo Olimpiyatları kota mücadeleleri kapsamında İngiltere’de bulunan sporcumuz Serhat Güler, 17 Mart tarihinde ülkemize dönmüştür. Dönüş yaptığı tarihte kendisinde bazı rahatsızlıklar hisseden sporcumuz hastaneye başvurmuş, yurt dışı seyahatinden gelmiş olması sebebiyle Korona testine tabi tutulmuştur.

İlk testlerinde pozitif bulgulara rastlanan Serhat Güler’in tedavisine başlanmıştır. Daha önce de açıkladığımız üzere yeniden teste tabi tutulan boksörümüz, corona virüs test sonuçlarının negatif çıkması sonucu tedavisini sürdürdüğü hastaneden bugün itibariyle taburcu edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri yer aldı.

İHA