DHA'nın haberine göre; takımdaki tüm kredisi tükenen Hollandalı teknik adamın durumu yapılacak yönetim kurulu kararı sonrası netleşecek. Ali Koç'un büyük umutlar ile takımın başına getirdiği Cocu, yönetime kötü gidişat ile ilgili bir rapor sunacak ve bu raporu göre durum tespiti yapılacak. Yönetimin, Cocu tarafından sunulacak raporun ardından büyük ihtimalle yollarını ayıracağı ve yeni teknik adam arayışına girmesi bekleniyor.

TARAFTARA SÖZ

Tribünlerden gelen tepkilere kayıtsız kalamayan Başkan Ali Koç, taraftarların yanına giderek, takımdaki kötü gidişin düzeleceğinin sözünü verdi.

İŞTE PHİLLİP COCU'NUN SÖZLEŞME FESIH ŞARTLARI

Fesih tarihinden itibaren 1 yıllık maaşını tam olarak alır.

Kontratın 3. yılında fesih olursa kalan ayların maaşını alır.

Sezon içinde fesih olursa hak edilmiş tüm bonusları alır.

Sezon içinde fesih olur ve Fenerbahçe o sezonu şampiyon tamamlarsa, sezon sonuna kadar hakedilecek olan tüm bonusları alır.

Sezon içinde fesih olur ve Fenerbahçe sezonu liderin en fazla 8 puan gerisinde tamamlarsa sezon sonuna kadar hak edilecek olan tüm bonuslarını alır.











