Fenerbahçe'den 'sorun yok' paylaşımı! Pereira ve Caner...
Fenerbahçe'de 2015-2016 sezonunda takımın başında olan Vitor Pereira, o dönem Caner Erkin ve Robin van Persie ile sorun yaşamıştı. Caner Erkin'i kadro dışı bırakan Pereira, yıllar sonra küslüğü bitirdi. Fenerbahçe'de ikilinin sarmaş dolaş pozu geldi.
05 Temmuz 2021, Pazartesi 12:03 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de küslük 5 yıl sonra bitti. Fenerbahçe'deki ilk döneminde oynanan Galatasaray derbisinde Caner Erkin'i yedek bıraktığı için oyuncuyla sorun yaşayan Pereira, o zaman Caner'i kadro dışı bırakmıştı.
İki ismi soyunma odasında tartıştığı ve hatta takım otobüsünün önünde itiş kakış yaşadığı iddia edilmişti.
Pereira yıllar sonra tekrar Fenerbahçe'nin başına geçince bu tartışma akıllar geldi. Önce Caner, "Pereira gelirse ilk ben karşılamaya giderim" demiş ve buzları eritmişti.
Fenerbahçe'den bugün bir paylaşım geldi. Fotoğrafta Caner Erkin ve Vitor Pereira'nın sarmaş dolaş halleri 'sorun yok' mesajıydı.
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